Liberato dall’ex Roma | nuova offerta per Lozano

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 agosto 2023) Altra ipotesi di addio al Napoli per, che ora valuta laopzione a pochi giorni dall’inizio del campionato Il mercato del Napoli è ancora molto attivo, sia sul fronte entrate che su quello delle uscite. Diverse le situazioni che la dirigenza azzurra sta gestendo, a pochi giorni dall’inizio del campionato italiano. Sul fronte entrate si continua a trattare Gabri Veiga, con il Celta Vigo che ha accettato di abbassare il prezzo, ma vorrebbe comunque una cifra vicina ai 40 milioni della clausola rescissoria. L’del Napoli si aggira intorno ai 32-33 milioni di euro, ma le parti sembrano in avvicinamento. Conterà molto la volontà del giocatore che, come dichiarato anche da Benitez in conferenza stampa, ha già detto agli spagnoli di volere la destinazione partenopea. Sul fronte uscite il Napoli deve occuparsi di diverse ...