L' ex stellina della De Filippi al ristorante vestita così | insulti osceni | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023)vergognosi su Chiara Rabbi, ex protagonista di Uomini e donne e tra i volti più chiacchierati del dating show di Canale 5 condotto da Maria De. Come molti corteggiatori e tronisti, una volta lasciato il programma anche la giovane si è dedicata ai social creandosi un profilo Instagram da "influencer". Qualche settimana fa si era parlato di un ritorno di fiamma con Davide Donadei, smentito però dalla diretta interessata. Che si gode le vacanze estive da single con le amiche alle Baleari, tra Formentera e Ibiza. Una normale serata "mondana" al, con foto a immortalare quelle ore di divertimento, si è trasformata però nel pretesto per gli hater per vomitare addosso alla Rabbi le accuse più oscene. Motivo? Il vestito da sera sfoggiato, un abito lungo bianco decisamente sensuale e attillato con ...