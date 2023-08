Leggi su dilei

(Di lunedì 14 agosto 2023) Al bando sprechi ed eccessi condie Felipe VI. Ladel Re ha pubblicato iper il 2022 e il saldo è decisamente positivo. Ha risparmiato 273.643 euro: in pratica il saldo deidi tesoreria è aumentato da 5,8 milioni di euro nel 2021 a 6,05 milioni di euro e la maggior parte di questa somma è depositata in diverse banche. Ladel Re ha 5,3 milioni di fondi depositati in istituti finanziari; 631.363 euro nella Banca die 91.159 euro in contanti. Somma che è quasi raddoppiata dal 2016, quando era 3,5 milioni di euro. Felipe VI epresentano iDal 2014, anno in cui è salito al trono, Felipe VI ha optato per la strada ...