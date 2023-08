L’estate nei tuoi occhi 3 quando esce? Cosa sappiamo sulla terza stagione

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 14 agosto 2023)nei3 si farà: lo ha confermato il responsabile del settore televisivo di Amazon e MGM Studios recentemente, anche se non abbiamo ancora nessuna certezza in merito a una data d’uscita. La secondadella serie con protagonisti Belly, Conrad e Jeremiah tratta dall’omonima saga di romanzi di Jenny Han è appena arrivata su Prime Video, eppure si inizia già a parlare di unadato che, come ha riportato Amazon, è una delle dieci serie tv più seguite di semprepiattaforma. Oltre al fatto che la serie tornerà presto, Deadline ha recentemente riportato che Jenny Han, l’autrice dei romanzi bestseller della serie, tornerà ancora una volta come showrunner insieme alla sceneggiatrice e produttrice Sarah Kucserka. I fan non sono gli ...