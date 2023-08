L’estate è la stagione ideale per dedicarsi al trekking | un’attività salutare e adatta quasi a tutti Quali sono però le regole per sfruttare al meglio i benefici di questo sport? E come limitare il rischio di infortuni? La parola agli esperti

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 agosto 2023) Vacanza in montagna in vista? Questa è l’occasione, allora, per sperimentate i moltissimidelestivo. Si tratta infatti di un allenamento che può avere ripercussioni positive sulla salute, non solo dal punto di vista fisico, consul sistema cardiocircolatoriosull’equilibrio e la postura, ma anche mentale, grazie allo stretto contatto con la natura che permette di liberarsi dallo stress. Secondo il rapporto dell’Osservatorio Italiano del Turismo Montano, un numero sempre maggiore di italiani sta scegliendo di trascorrere le proprie vacanze estive in montagna. Il 15,2% degli italiani opterà, infatti, per una destinazione alpina o appenninica, registrando un aumento del 2,7% rispetto all’anno scorso....