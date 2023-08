L' eredità degli antenati | centoventitreesima parte - -   Fabio Calabrese

Vogliamo dire che l'elemento cardine del voto800mila elettori di Monza e Brianza sarà la gpa... Galliani sarà portato in trionfo con la retorica sull'di Berlusconi. Niente, lui non si ...el momento in cui riprendo la stesura di questa ennesima esplorazione dell'antenati, la conclusione di aprile non è molto lontana, anzi, per essere precisi, siamo proprio all'alba del 25, e riprendo il nostro cammino sulle antiche tracce proprio per distogliere ...I volumi nascondono una cassaforte nel muro,dell'attività precedente: una gioielleria. "E ... da Giovanni Arpino a Beppe Fenoglio, dagli anniversari di Linus eOscar Mondadori all'...

Michela Murgia, l’eredità della scrittrice in una lettera con le sue ultime volontà OGGI