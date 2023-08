Leon Camier | “Honda | stagione difficile finora | c’è tanto da fare”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ogni pausa è sempre buona per tirare un bilancio di quanto fatto soprattutto per capire se si è sbagliato qualcosa e come porvi rimedio. Ne sta approfittando la, che fino a questo momento ha vissuto un mondiale di Supebike ben al di sotto delle sue aspettative. Il miglior posto nella classifica piloti lo occupa Vierge che è decimo e con un solo podio conquistato in: questo dicedella. Su questi temi si è espresso anche il team managerche ha commentato così la questione.: “, ci piacerebbe tornare costantemente in top 6” Photo Credit: WorldSBK.comQueste dunque le parole del Team Manager diriportate da WSBK: “Onestamente ...

Annata davvero complicata fino a questo momento per la Casa alata anche se arriveranno dei passi avanti considerando che negli ultimi quattro Round del 2023 vedremo delle nuove parti ...