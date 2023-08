(Di lunedì 14 agosto 2023) Ricomincia dallo stadio Via del Mare diil campionato dellache ha chiuso l’ultimaA al secondo posto. Il calcio di inizio è previsto alle 20.45 di domenica 20 agosto. La partita sarà trasmessa sia da DAZN che da Sky. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora Continuità per i biancocelesti che hanno confermato Maurizio Sarri in panchina, ma hanno perso Sergej Milinkovic-Savic. In casa giallorossa, invece, Roberto D’Aversa ha sostituito il tecnico della promozione e della salvezza Marco Baroni. Di seguito ile ildi, gara valida per la prima giornata diA, indomenica 20 agosto alle 20.45. La ...

Dopodichè gli allenamenti proseguiranno a Formello, in vista dell'esordio in campionato ail ... Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA DI LATINA -] LATINA (ITA): Cardinali M. (......quella che è la formazione già definitiva in vista dell'esordio di domenica prossima con il. ... Tra le fila del Latina, invece, tante vecchie conoscenze della capitale: l'exCrecco e gli ex ...ROMA - A una settimana dall'esordio in campionato sul campo delladi Maurizio Sarri scenderà in campo oggi (ore 21) al 'Francioni' , dove sarà ospite del Latina nel 'Memorial Vincenzo D'Amico' organizzato per ricordare l'ex capitano biancoceleste ...

Lecce-Lazio, Serie A: quando si gioca Data, calendario, programma, orario, tv e streaming OA Sport

Nella gara fra Lecce e Como, vinta 1-0 dai pugliesi, Gallo è uscito per infortunio nel primo tempo: D'Aversa è in apprensione per il proprio difensore ...Mentre la Lazio rifilava nove gol al Latina in amichevole, il Lecce batteva di misura il Como nel suo turno di Coppa Italia. Al Via del Mare i giallorossi si impongono senza troppi problemi. Basta un.