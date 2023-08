(Di lunedì 14 agosto 2023) Nuovo colpo in arrivo per il, che ha definito nelle scorse ore l'acquisto dal Valenciennes del centrocampista classe 2001 Mohamed...

Lecce: è fatta per Kaba, visite mediche in corso Calciomercato.com

È stato un risveglio in campo quello della Lazio. La squadra stamani ha svolto una seduta di ripresa con programma differente per chi ha giocato di più ieri sera e chi ha fatto ...Il mercato del Milan non è ancora finito: serve un vice Giroud. Il club rossonero sulle tracce di Ekitike del PSG e Broja del Chelsea ...