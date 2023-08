Le scuse dei Negramaro non placano l' ira dei fan | Vogliamo il rimborso

... un genitore, un caro - tutto - rinnoviamo oggi le doverosedello Stato per ciò che è ... "Le quarantatré vittime, la sofferenzaloro cari e i disagi degli sfollati - prosegue - rimarranno per ..."Ho sofferto con voi, sto soffrendo con voi". Queste le parole del cantanteNegramaro Giuliano Sangiorgi dopo il grande disagio fatto presente da centinaia di spettatori che non sono riusciuti a raggiungere l'aeroporto Cesari di Galatina, dove la band ha deciso di ......offerto a Musk "un vero appuntamento" ma l'imprenditore rivale avrebbe trovato sempre delle. ... suscitando un'enorme attenzione da partemedia. Nonostante si siano incitati a vicenda per mesi,...

Le scuse di De Angelis: "Auspico chiarimenti da desecretazioni" RaiNews

Tante domande senza risposta, rinnoviamo scuse dello Stato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ago - "Il processo sul crollo del Morandi e' ancora in corso. La giustizia sta lavorando e noi, com ...La polemica per il concerto dei Negramaro a Galatina sta infiammando il web da ore. Nonostante le scuse della band e di Sangiorgi, i fan, che sono riusciti a entrare all'evento pur avendo pagato, chie ...