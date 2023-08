Le piante medicinali dall’antichità ad oggi

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 14 agosto 2023) Fin, legodono della nostra fiducia per le loro qualità terapeutiche., supportati dai progressi della chimica e della farmacologia, diventano efficaci rimedi per contrastare i malesseri. Andiamo a conoscerne alcune e i loro utilizzi. LeSonocurative coltivate. Come pureofficinali spontanee, ingerite come tisane, o utilizzate per ottenere preparazioni