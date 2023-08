Le donne in carcere sono poche e dimenticate | ora Azzurra | Susan e Graziana non ci sono più

(Di lunedì 14 agosto 2023) Duemorte a distanza di un giorno l’una dall’altra neldi Torino. La prima si è lasciata morire, la seconda si è tolta la vita deliberatamente. Qualche settimana fa, il 28 di giugno, era stataa mettersi un cappio attorno al collo. Storie molto diverse tra loro, accomunate dalla distrazione che ilha sempre più per le persone che rinchiude e, in misura ancora maggiore, per le. Leinuna piccola percentuale, poco più del 4% della popolazione detenuta. Una cifra che si mantiene stabile da decenni. La media mondiale è circa del 9%, più alta di quella italiana ma sempre nettamente minoritaria. ...

Il tasso di suicidi dellepiù alto, in proporzione, rispetto agli uomini. Il ministro Nordio ... perché la libertà a cui siamo abituati non è un fatto scontato, e si potrebbe finire in, ...... la detenuta che si è lasciata morire di fame e di sete neldi Torino. Lo dice all'AGI ... e in particolare leprivate della libertà personale, hanno bisogno di essere ascoltati per fargli ...Tra loro 7e 24 minori, di cui 16 non accompagnati e una bambina di 7 mesi. I 76 naufraghi ... Avrei preferito morire annegato che tornare inin Libia. Ancora non riesco a credere di ...

E i dati lasciano esterrefatti! Pur essendo le donne solo il 5% dei detenuti nelle carceri italiane, il sovraffollamento negli istituti femminili ha un tasso pari al 118,4%, superiore a quello ...Il magistrato della Sorveglianza di Verona, Vincenzo Semeraro, interviene in un'intervista all'AGI sulla vicenda della detenuta che si è lasciata morire di fame e di sete nel carcere di Torino. Lui st ...