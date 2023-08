L' attore di Aquaman | originario delle Hawaii | esorta i fan a evitare l' isola di Maui | colpita da devastanti incendi Un messaggio che invita alla solidarietà verso la comunità colpita dalla tragedia

(Di lunedì 14 agosto 2023) «Non ci andare. Non convincerti che la tua presenza sia necessaria su un’che sta soffrendo così profondamente». Così l’Jason Momoa, 44 anni, hato i turisti di non recarsi a. Un invito all’indomani deiche hanno distrutto l’ana, inclusa la storica città Lahaina.che sono costati la vita a quasi cento persone. Jason Momoa ...

L'attrice diaccusò il compagno di averla ripetutamente colpita e portò a sostegno della ... L', infatti, aveva già perso il ruolo di Jack Sparrow nella saga di Pirati dei Caraibi . Una ...La star diha inoltre pubblicato i link necessari a sostenere economicamente chi ha perso ... Il post condiviso dall'sostiene una raccolta fondi a favore del fondo di emergenza creato per ...... l'stesso ha avuto un ruolo importante nel modo in cui Dante è stato scritto. 'È un po' come ... Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante ( Jason Momoa di), ha assistito a ...

Da Kevin Spacey a Johnny Depp: tutti gli epurati di Hollywood ilGiornale.it

Johnny Depp e Kevin Spacey sono solo la punta dell'iceberg della tendenza di Hollywood a cancellare tutti coloro che vengono percepiti dal pubblico come problematici ...L'attore di Aquaman, Jason Momoa, si alza a difesa delle Hawaii, esortando i fan a evitare l'isola di Maui, colpita da devastanti incendi. Un messaggio di sostegno, consapevolezza e solidarietà per la ...