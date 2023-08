L' argento europeo dell' Italia Under 16 ci dice che il basket azzurro ha un futuro

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 14 agosto 2023) Alla fine resta una medaglia d’. L’ennesima, di un 2023che a ogni latitudine degli sport di squadra si è regolarmente fermato a un passo dall’oro. Ma il belloa Nazionale16 dipiù’oggi è quel che lascerà in serbo domani. E allora c’è da festeggiare. Perché all’di categoria in Macedonia, i ragazzi di Giuseppe Mangone hanno sfoderato dieci giorni di grande pallacanestro. Contro molti pronostici e avversari più quotati, come la Francia annichilita in semifinale. Domenica sera si sono arresi soltanto alla Spagna – già campione del mondo in carica con l’19 e d’Europa con la Nazionale maggiore – perfino con qualche rimpianto, visto che a tre minuti dalla sirena gli Azzurrini erano avanti. Ma di nuovo: ...