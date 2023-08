L’appello di Fonseca | “Non vendete giocatori a club russi”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 14 agosto 2023) (Adnkronos) – "In quest'ultima settimana ho letto che il Benfica e il mio Braga stanno pensando di vendere Chiquinho e Tormena a. Il Benfica, che in modo esemplare ha sviluppato campagne per aiutare l'Ucraina dall'inizio della guerra e il mio Braga, gestito da persone sensibili con un cuore immenso. Non ci voglio credere. Mi rifiuto di farlo". Così su Twitter, Paulo, ex allenatore della Roma, oggi al Lille e per tre anni alla guida dello Shakhtar Donetsk in Ucraina. "Due settimane fa unrusso ha cercato di acquistare Rogério, terzino sinistro del Sassoulo (oggi al Wolfsburg). Ilitaliano ha rifiutato di avviare trattative e ha dichiarato che, per motivi etici legati alla guerra, non lo avrebbe mai fatto. Ero orgoglioso di pensare che 'il mio mondo' (quello del calcio, ndr) ...