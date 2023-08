L’Anm contro Nordio per l’azione disciplinare ai pm di Firenze | “Esercizio improprio delle sue prerogative In atto un piano di discredito”

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Un’ulteriore dimostrazione del disegno die delegittimazione da tempo inla magistratura”. Così la giunta toscana dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) commenta la scelta del ministro della Giustizia Carlodi esercitareLuca Turco e Antonino Nastasi, i pubblici ministeri diche accusano Matteo Renzi e il suo “Giglio magico” nel processo sulla fondazione Open. L’accusa è di “grave violazione di legge” per aver trasmesso al Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ne aveva frichiesta) documenti sequestrati sui dispositivi di uno degli imputati, Marco Carrai, sui rapporti economici tra Renzi e il regime saudita di Mohammed bin ...

