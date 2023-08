L’Al Hilal offre a Neymar biennale da 160 milioni

(Di lunedì 14 agosto 2023) caption id="attachment 294488" align="alignleft" width="150"/captionAncheè prossimo al trasferimento in Arabia Saudita. Fuori dal progetto Psg, l'attaccante brasiliano è in predicato di trasferirsi al club dell'Al, la squadra di Milinkovic-Savic e Koulibaly.A riportare la notizia, è il sito de l`Equipe, che parla anche dell`offerta-monstre presentata dal club saudita per convincere la stella brasiliana a trasferirsi: per 'O'Ney' sarebbe pronto un contratto, da 160complessivi. E ci sarebbe già un accordo trae il club saudita.è stato messo fuori rosa nel match che il Psg ha pareggiato 0-0 contro il Lorient. Il contratto dicol Psg scade nel 2027, il Psg chiede almeno 150 ...

... il brasiliano è in procinto di sottoporsi alle visite mediche con, dove andrà a sottoscrivere un ingaggio da 80 milioni di euro netti a stagione per due anni. Per il Paris Saint - Germain ......'account "fiqueiputomesmo_" ha ripreso il passaggio nel quale'... " La scorsa estate Mbappé ha fatto capireche non c'era più ...giorno in cui Neymar è stato praticamente annunciato all'...Commenta per primonon si ferma più. Dopo'accordo ormai imminente con Neymar, i sauditi si spingono oltre: come riportato dal Daily Mail , il club ha riallacciato i contatti con il Fulham per Aleksandar ...