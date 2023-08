Lahm | «L’Arabia non mi preoccupa Il calcio è molto più che denaro | lì gli stadi pieni non li trovi»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 agosto 2023) Marca intervista Philipp, ex giocatore del Bayern Monaco e campione del mondo con la Germania nel 2014. Al momentoè il direttore di Euro 2024. Parla della Germania e del Bayern ma anche di Guardiola, che ha avuto come allenatore. «La cosa più importante che ha portato Guardiola è il gioco di posizione e la chiara distribuzione dei ruoli in campo. È riuscito a dare a ogni giocatore un contesto adeguato nel sistema e a tirarne fuori il meglio. Quando vedi giocare una squadra di Guardiola, anche se non sai che è allenata da lui, riesci a identificarla. Trasmette la sua essenza alle sue squadre». Su Guardiola al Bayern e sulla Champions,: «Non è facile vincere la Champions League, alla fine è una partita e anche la fortuna gioca un ruolo. Al Bayern, tra il 2010 e il 2020, abbiamo giocato la finale nel 2012, l’abbiamo vinta ...