L' addio di Mancini alla Nazionale | ultimo esempio di un calcio rovinato

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nessuno sa cosa ci sia dietro la decisione di Robertodi lasciare la; «motivi personali» è una espressione che vuol dire tutto e niente. Può significare che sia pronto a firmare un contratto come nuovo ct dell’Arabia Saudita (ipotesi avvalorata da diversi quotidiani secondo i quali le trattative sarebbero iniziate due mesi fa) come può voler dire che ha avuto un improvviso e complicato problema oppure che si sia soltanto stufato. Se le ragioni quindi rimangono un mistero (e lue critiche su questo valgono zero) si può invece commentare il «modo» con cuiha dato la notiziaFederazione ed agli italiani, partendo dal presupposto che la, essendo la squadra di tutti, merita maggiore rispetto di una qualsiasi seppur prestigioso club. Invece l’ex capitano della ...

Cosa c'è dietro l'di Robertoalla Nazionale L'ormai ex ct, che si è dimesso inviando una mail via Pec alla Figc , ha parlato di 'scelta personale', restando molto sul vago. Una incertezza che ..."Erano stati appena varati dei programmi,aveva allargato la sua influenza su tutte le Nazionali, evidentemente c'erano dei piani. Che una settimana dopo vada tutto all'aria non può essere ...Le dimissioni di Robertosono un fulmine a ciel sereno arrivato con un anno e mezzo di ... Tutti si chiedono cosa ci sia dietro l', che l'ormai ex ct ha lapidariamente archiviato su ...

Mancini, Italia addio: si dimette! Decisione clamorosa, spunta l'Arabia Tuttosport

Andrea Abodi, il ministro che interviene a frittata fatta. Dopo essersi speso contro la Reggina con i suoi decreti legge che hanno fornito l'arma per abbattere il club amaranto, adesso ...Ora la speranza è che la Federcalcio si attivi immediatamente per portare Luciano Spalletti a Coverciano.