La visita lampo di Meloni in Albania e i timori dei comuni sul Pnrr

Da quanto si apprende, ladovrebbe comprendere un incontro informale con l'omologo del Paese delle Aquile. Media:'Meloni resterà in Albania 2 - 3 giorni' Secondo quanto emerso inizialmente, ...Leggi Anche Tassa sugli extraprofitti alle banche, Meloni: ho deciso io - 'Autunno caldo Governo sta facendo il massimo' L'invito di Rama 'Anche Giorgia Meloni farà un po' di ferie in Albania', aveva ...di poche ore, dunque, quella di Meloni, che incontrerà il premier Edi Rama a Valona , dove si trova una residenza del governo. Secondo l'emittente Vizion Plus , è stato Rama a invitare ...

Visita lampo per la premier Meloni in Albania Agenzia ANSA

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che ...Nella breve visita, il presidente del Consiglio dovrebbe incontrare in forma privata - si apprende - il primo ministro del paese delle aquile Edi Rama. Il giorno di ferragosto il nostro capo del ...