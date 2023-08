“La Vara di Messina | premio ai vincitori del concorso fotografico per l' edizione 2022

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si svolgerà oggi alle 18,30 la premiazione del contest“Ladi" ideato dall’associazione culturale “Sacra”, presieduta dal prof. Giacomo Sorrenti con il patrocinio del Comune di. In tanti hanno partecipato all’iniziativa, con scatti particolarmente suggestivi della storica processione del Ferragosto messinese, che racchiude insieme tradizione, fede...

Nella mattinata di oggi 13 agosto 2023 ain piazza Ettore Castronovo, dopo la sistemazione di alcune statue dei personaggi ad opera ...Angela Mangano è stato completato il montaggio della. ......di prevenzione voluto dai membri della Prefettura e dal Prefetto didottoressa Cosima Di Stani. Una osservazione speciale nel Capoluogo peloritano, è rivolta verso la processione dellae ......di- Lipari - Santa Lucia del Mela. In particolare, l'arcivescovo Giovanni Accolla presiederà lunedì 14 agosto alle 20.30 la celebrazione eucaristica a piazza Castronovo, ai piedi della. ...

La Vara a Messina: “Una storia di fede lunga 500 anni”, gli eventi dal 12 al Ferragosto Tempo Stretto

Uno degli eventi religiosi più sentiti e tradizionali di Messina, la Processione della Vara, tornerà nelle strade della città il prossimo 15 agosto. Quest’anno, come ogni anno, la città si prepara ad ...MESSINA – S’avvicina la processione della Vara 2023. “Una storia di fede lunga 500 anni” che si rinnova, Ieri sera una grande partecipazione con i gruppi folk in piazza Unione Europea (nella foto in b ...