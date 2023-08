La telefonata di Michela Murgia al medico prima di morire | il patto sulla terapia | «Ora posso andare»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) Avevano fatto une il suo, Fabio Calabrò, direttore di oncologia medica all’istituto nazionale dei tumori del Regina Elena di Roma. È lo stesso dottore a raccontare l’ultimo anno e otto mesi trascorsi con la scrittrice dalla scoperta della malattia fino alla mattina della sua scomparsa. Intervistato da Lucio Luca su Repubblica, Calabrò ripercorre i primi momenti in cui aveva dovuto comunicare adel tumore ai reni al quarto stadio. In quell’occasione con la scrittrice c’era Alesandro Giammei, il “figlio d’anima” della scrittrice: «Io tentavo di edulcorare la situazione, non me la sentivo in quel momento di essere diretto. Lei però capì e mi chiese soltanto una cosa: quanto mi resta? Poi aggiunse: “Dottore, io voglio continuare a fare la mia vita. Se devo sottopormi a ...