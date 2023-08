I PRIMI SEGNALI - L'addio di fedeli collaboratori come Alberigo Evani,Nuciari e lo stesso ...verificatosi al termine di una settimana nella quale le avvisaglie della fine dellaerano ...La formazione bisiaca, per la prima volta nellaai playoff (9 - 15 in Poule Scudetto), avrà ... con Mario Miceu ,Da Re e Stefano Berini tra i più produttivi in stagione. La Fortitudo ...Il professorDi Toro spiega i risultati dello studio e il funzionamento dello strumento con ...globali dell'aria e della superficie degli oceani hanno stabilito nuovi record nellarecente ...

La storia di Giulio, alunno prodigio: a 11 anni con un QI di 146. Potrebbe diplomarsi a 16 anni Orizzonte Scuola

Nadia Toffa, Giulio Golia la ricorda con affetto: "La tua presenza è sempre viva nei nostri cuori". Ecco le parole del presentatore tv.Nadia Toffa se ne è andata quattro anni fa. Era il 13 agosto del 2019 quando l'amatissima "Iena", che con la sua storia e il suo coraggio ha ispirato malati e ...