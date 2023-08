La sindaca di Bardonecchia ai cittadini | ' Restate a casa se piove'

Ladi, Chiara Rossetti , parla di esondazione anomala del torrente Frejus ; un'esondazione laterale non prevedibile dovuta ai detriti che il si sono scaricati nel torrente a causa ...... Alberto Cirio, ha confermato di essere in contatto diretto con ladi. Ha annunciato che laha riferito che non ci sono vittime a seguito dell'esondazione del torrente ...Questo il punto delladi, Chiara Rossetti, che sta monitorando strettamente la situazione con tutto il personale del Comune.

La sindaca: “Alle 17 prevista pioggia: non venite a Bardonecchia, stiamo lavorando per riaprire il paese per … La Stampa

Chiara Rossetti chiede a cittadini e turisti di attenersi alle regole, per non intralciare il lavoro delle forze dell'ordine ...“Per fortuna non ci sono state vittime, ma dai sopralluoghi di oggi emergono ingenti danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici, in particolare alla caserma della Polizia di Stato resa completam ...