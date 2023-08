La sfuriata di Domenico Dolce contro i giovani siciliani | «Qui nessuno fa nulla | non avete dignità | andate a lavorare!»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) È unsenza freni, quello che nei giorni del suo rientro agostano nella terra d’origine si è scagliatol’«andazzo» a suo dire disastroso deid’oggi,e non solo. Lo stilista ha stigmatizzato la pigrizia dei suoi conterranei parlando all’inaugurazione di una mostra fotografica nella sua Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, coincisa con il suo 65esimo compleanno. «Cosa fai un giorno intero su Facebook? Vai a», la lavata di capo ad un ragazzo che ha dato il via agli strali di, secondo quanto riporta l’edizione locale di Repubblica. Da lì è partita la filippica dello stilista siciliano da tempo «trapiantato» a Milano, in coppia con Stefano Gabbana. «I nostri genitori si alzavano alle 5 del mattino, oggi le ...