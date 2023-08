La sanità rimandata a settembre? Una riflessione sulle parole di Mattarella e Schillaci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) In questo mese, in cui la maggior parte degli italiani sono in vacanza almeno per qualche giorno prima di riprendere ognuno la propria attività, non posso non rimandare ail mio amato presidente della Repubblicaed il ministro della Salute. Vorrei tanto che mi rispondessero dopo aver ripassato le loro. Partiamo proprio dalla carica più importante,, che il 28 giugno 2020 poco prima della Messa da Requiem di Donizetti davanti al cimitero monumentale di Bergamo ha detto: “Ricordare significa riflettere, seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato,carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere”. Ma deve averlo dimenticato visto che il 27 luglio 2023 parlando della Commissione d’inchiesta sul Covid, ...