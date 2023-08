La ricetta di Nordio per prevenire suicidi in carcere | «Più telefonate a casa per i detenuti» Ma per i sindacati di polizia l’idea non sta in piedi – Il video

(Di lunedì 14 agosto 2023) C’è ancora il tema delle condizioni nelle carceri italiane, e in particolare dei troppiche vi avvengono, al centro delmessaggio di Ferragosto inviato dal ministro Carlotanto a chi lavora quanto a chi vive nelle carceri. E non potrebbe essere altrimenti, a pochi giorni dal doppioo di due detenute neldelle Vallette di Torino: la 43enne nigeriana Susan John, lasciatasi morire di fame e di sete, e la 28enne italiana Azzurra Campari, trovata impiccata nella sua cella. «Il mio primo pensiero va alla memoria di chi ha compiuto la drammatica scelta di togliersi la vita. È una consuetudine non solo nazionale ma mondiale, una tragedia che dobbiamo fare di tutto per ridurre se non eliminarla», ha detto, secondo il quale «ogni suicido è una sconfitta ...

"Il Ministropropone più telefonate ai detenuti. La domanda conseguente è se si renda conto di dove è e di come funzionano le cose in carcere", polemizza il sindacato di polizia penitenziaria ...... il ministro della Giustizia Carloha indicato la strada: "Dobbiamo sfruttare le caserme per alleggerire le celle sovraffollate". Tutti d'accordo Non proprio. "E' unadi cui si abusa ...... criticano l'impegno politico del ministro'per interventi di ristrutturazione delle caserme in disuso da adibire a luoghi di detenzione differenziata. La solita, oramai stantìa, ...

La ricetta di Nordio per prevenire suicidi in carcere: «Più telefonate ... Open

L’ex senatore Pd: «Mettere a norma le caserme dismesse sarebbe un costo enorme. In Italia troppe persone finiscono in carcere rispetto alla gravità dei reati» ...Due detenute morte in carcere a distanza di poche ore l'una dall'altra a Torino. La prima si chiamava Susan John, 43 anni, nigeriana, detenuta con fine pena 2030, madre. Si è lasciata morire di fame.