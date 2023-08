La Promessa trame 16-18 Agosto 2023

(Di lunedì 14 agosto 2023) 14NON IN ONDA 15NON IN ONDA 16Eugenia confonde Jana con Dolores e dice a Cruz di averle parlato e di aver ricevuto finalmente il perdono dalla donna. Cruz, preoccupata per quello che la sorella potrebbe raccontare a chiunque riguardo ai fatti L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Scopre inoltre che Sura è ancora a Istanbul e non è partita per l'Inghilterra come lui avrebbe voluto, e che il suo amico Celil non ha mantenuto ladi farla salire sulla nave. Durante la ...Il suo amico Celil non ha mantenuto ladi farla salire sulla nave. Seyit si reca a casa di Luftu, il fratello di un condannato a morte con cui ha condiviso la cella durante la sua permanenza ...Anticipazioni eSpagnole La: Chi è il vero possessore dell'anello Le lettere anonime di Jana non sortiranno alcun effetto ma finiranno per mettere nei guai la ragazza quando del ...

La Promessa, le trame dal 16 al 18 agosto 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

La ragazza e l'ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) dell'undicesima puntata in onda stasera, 13 agosto 2023, alle ore 21,45. Le info ...L'assistente di Kohei Horikoshi @nstime23 ha condiviso un emozionante artwork che ritrae le due protagoniste degli ultimi capitoli di My Hero Academia.