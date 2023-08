La Procura revoca il commissariamento di Mondialpol | c’è l’impegno ad alzare le paghe del 20% da settembre e del 38% dal 2026

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ladi Milano hato il controllo giudiziario nei confronti della Vedetta 2, commissariata da metà luglio per sfruttamento del lavoro e caporalato. L’inchiesta del sostitutotore Paolo Storari e del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Milano a luglio ha svelato buste paga da 5,3 euro l’ora (930 euro al mese lordi e 650 euro netti), in linea con il ccnl della vigilanza privata recentemente rinnovato con le firme di Cgil, Cisl e Uil ma ritenute incostituzionali perché non garantiscono “un’esistenza libera e dignitosa”. I vigilantes erano obbligati a una quantità di ore di straordinari “abnorme” per potersi “garantire un minimo di sopravvivenza” e chi aveva “rimostranze” veniva sottoposto a “veri e propri atti di ritorsione tacita”. Ora il colosso della sicurezza privata di Como, con quasi ...

e Guardia di Finanza hanno fatto un grande lavoro , le intercettazioni sono fondamentali. ... " In cinque anni si è riusciti a non togliere laalla concessionaria colpevole ma a ...Per 12 di loro laha proposto il patteggiamento. Secondo gli investigatori i tecnici di ... E, ancora, " in cinque anni si è riusciti a non togliere laalla concessionaria colpevole ma a ...... rifiutandosi di attuare le clausole che prevedevano ladi alcune sanzioni e la possibilità ... Gli Stati Uniti stanno perdendo la loro guerra perin Ucraina, le armi americane sembrano ...

Olbia, la Procura revoca il sequestro di 18 opere a rischio alluvione La Nuova Sardegna

I carabinieri del Noe hanno restituito le strutture al Comune e a Rfi. Ora si potranno programmare gli interventi per la messa in sicurezza ...