La nuova frontiera della censura | chiudere i conti correnti a chi pensa controcorrente

(Di lunedì 14 agosto 2023) Lasi chiama “debanking”, ovveroa chiin modo “non conforme”. Il caso sicuramente più eclatante è quello accaduto a Nigel Farage, politico inglese leader del movimento Brexit. Farage si è ritrovato improvvisamente con il conto corrente bloccato, con spiegazioni raccogliticce e senza tanti complimenti. Testardo come non mai, è riuscito ad avere la relazione internabanca e con suo grande stupore si è accorto che i motivichiusura del conto corrente non erano legati a questioni finanziarie, bensì al fatto che le sue opinioni politiche e di vita quotidiana non erano compatibili con la politica perseguita dalla banca. Logicamente il caso è esploso a ...

Salireste a bordo di un taxi senza conducente Ladel trasporto pubblico è diventata realtà negli Stati Uniti, in particolare a San Francisco, dove la Commissione servizi pubblici ha sdoganato ufficialmente i cosiddetti 'robotaxi' ...Ladel populismo climatico si salda con gli interessi di chi vorrebbe mantenere lo status quo. L'ambientalismo politico ha una missione: non perdere il consenso delle persone ......tra la grandeest minacciata dalla guerra di Putin all'Ucraina e la grandedel ...Rispetto ai numeri che sono sempre stati garantiti dalle normali esportazioni questa...

Viaggio in Arabia: nel cuore della nuova frontiera del calcio Corriere dello Sport

Olbia Tassisti abusivi furbetti Sì, ma non troppo. E soprattutto per poco. A finire in trappola nei giorni scorsi sono stati in due. La polizia di frontiera aeromarittima, guidata dal dirigente Chris ...Cucina e sostenibilità. Lo chef David Gualberto: “La nuova frontiera Dopo il Km zero, siamo allo Spreco zero: non si butta niente”.