La Notte della Taranta 2023 | anche Brunori Sas al concertone

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo l’annuncio di Tananai, arriva un novo nome per ildi Melpignano in programma il prossimo 26 agosto. Sul palco del gran finale de Laci saràSas diretto da Fiorella Mannoia. Il cantautore cosentino sarà, infatti, sul palco del grande evento in occasione del quale interepreterà Lule Lule in lingua arbëreshë e Aremu in grico. Accompagnato dall’Orchestra Popolarecon il coordinamento del percussionista Carlo Di Francesco e del direttore d’orchestra Clemente Ferrari, Darioregalerà al pubblico una narrazione nuova attraverso due canti legati tra loro dal sentimentonostalgia. “È il senso ...

I festeggiamenti sono andati avanti per buona parte, tra risate e musica, That's Amore in primis. La cantante era arrivata in Italia qualche giorno prima, insieme a un entourage di almeno ...Vigili del Fuoco in azione nellaverso l'1,30 a Pontinvrea dove è andata a fuoco una baracca ... menomedia nazionale: vedremo che effetti avrà nelle prossime settimane sulla ricaduta ...... non è possibile pagare una camera 1.600 euro a. I clienti li dobbiamo trattenere, invece ... utile solo a far parlare", gli euro aggiunti sullo scontrino fiscale per aver portato i piattini...