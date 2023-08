La mamma di Mancini | ' Non ha mai veramente superato la morte di Vialli'

Marianna, contattata da "QN - Quotidiano Nazionale", ammette di essere rimasta spiazzata dalla decisione del figlio Robertodi dimettersi da ct azzurro. "Noi con Roberto non parliamo ..."Delle dimissioni non sapevo niente. L'ho saputo da mia cugina. Sono rimasta sorpresa anche io". Così ladi Roberto, Marianna Puolo, in merito alla decisione del figlio di lasciare la panchina della Nazionale. "Noi con Roberto non parliamo mai del suo lavoro - prosegue la madri di...Leggi anche Dimissioni, "offerta super al ct per guidare Nazionale Arabia Saudita" Dimissioni, la: "Non ha mai superato la morte di Vialli" Dimissioni, l'addio del ct: i ...

Mancini, la mamma: “Non ha mai superato la morte di Vialli” la Repubblica

Marianna Mancini ammette di essere rimasta spiazzata dalla decisione del figlio Roberto Mancini di dimettersi da ct azzurro.Marianna Puolo, madre di Roberto Mancini, ha rilasciato un'intervista al QN il giorno dopo le dimissioni da parte del figlio come commissario tecnico dell'Italia: "L’ho saputo ...