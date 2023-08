La mamma di Mancini | “Mio figlio non ha mai superato la morte dell’amico Vialli”

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Delle dimissioni non sapevo niente. L’ho saputo da mia cugina. Sono rimasta sorpresa anche io”. Così ladi Roberto, Marianna Puolo, commenta questa mattina, sui giornali, la decisione deldi lasciare la panchina della Nazionale. “Noi con Roberto non parliamo mai del suo lavoro -prosegue la madre dial ‘Quotidiano Nazionale‘-. È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene. Lui è una persona molto onesta e generosa. Roberto è una brava persona, con un cuore grande. Non ha mai veramenteladi Gianluca. Era legatissimo a lui”. Ladisorpresa come il ministro Abodi “Erano stati appena varati dei programmi,aveva allargato la ...

Mancini, la mamma: "Non ha mai superato la morte di Vialli"

