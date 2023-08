La grossa esondazione a Bardonecchia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sembra sia stata causata da una frana, e ha causato il riversamento di molto fango in città: ci sono 5 dispersi e 120 sfollati

... a causa del maltempo e della forte pioggia, è sondato un rio trascinando unaquantità di ...ha spiegato il sindaco di Peio - stiamo cercando di riportare il rio nel suo alveo dopo l'...Dobbiamo fare di tutto per far sì che una nuovanon si ripeta e anzi, sarebbe stato ... stanno cercando in questo periodo di sistemarla, ma con il fiume ancora diportata diventa ...... a causa del maltempo e della forte pioggia, è sondato un rio trascinando unaquantità di ...ha spiegato il sindaco di Peio - stiamo cercando di riportare il rio nel suo alveo dopo l'...

Esonda un rio, una colata di sassi e fango ha bloccato la strada. Il ... il Dolomiti

Le opere di protezione costruite finora già ben rodate ai numerosi fenomeni temporaleschi, e i derviesi vedono i risultati ...