La Figc ha deciso | il nuovo ct sarà Spalletti | la clausola non impedirà l’operazione Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 agosto 2023) Laha: ilct dell’ItaliaLuciano. Lache lo lega al Napoli nondeterminante, certo non. Gravina non intende farsi fermare da nulla. Lo scrive ladello Sport raccontando di contatti continui tra il presidente dellaGravina e Luciano. Laè decisa ad andare avanti per una strada che ormai è tracciata. La rosea scrive: Laha: avanti con Luciano. Ilcorso della Nazionaleaffidato al tecnico neo campione d’Italia col Napoli. Resta sì da risolvere il nodo ...