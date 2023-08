La carica dei fan del K-pop guida l’attivismo climatico in Corea del Sud

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nel mese di luglio alluvioni e frane causate da forti precipitazioni hanno messo in ginocchio ladel Sud. Nonostante le condizioni atmosferiche pessime, i fan del K-pop, avvolti in impermeabili viola per resistere alla pioggia battente, si sono radunati su una famosa spiaggia della costa orientale per protestare contro le politiche energetiche del governo di Seoul. La bianchissima lingua di sabbia di Maengbang, a Samcheok, una volta poco conosciuta, si è trasformata nella “mecca” degli appassionati del genere da quando, nel 2021, proprio su quella spiaggia sono state scattate le foto di copertina della canzone dei BTS “Butter”, poi finite a corredo dell’album della band. Quello scenario paradisiaco rischia purtroppo di essere distrutto da una centrale termoelettrica a carbone di prossima costruzione ad appena dieci chilometri di distanza. Secondo i piani delle ...

"Alla lucenumerosi incontri avvenuti in queste ultime settimane, facendo sintesi delle ... comunico il ritiro delle dimissioni dalladi Sindaco di Oristano, presentate in Consiglio Comunale ...Nel 1987 i Guns N'Roses irruppero con tutta la loroesplosiva nel mondo del rock pubblicando il loro album d'esordio "Appetite for Destruction" ( ...la stampa e parlò anche dell'ex cantante...Terzo giorno in archivio ai Mondiali di Den Haag, che ha visto scendere in acqua i 49er, i 49er:FX, gli ILCA 6, gli ILCA 7 e i Nacra 17. Continua il dominiocampioni olimpici inRuggero Tita e Caterina Banti , che si regalano una giornata a punteggio pieno (1 - 1 - 1) in vista della gold fleet. Gli azzurri rimangono leader della classifica ...

Negramaro in concerto per i 20 anni di carriera: la carica dei 40mila spettatori a Galatina Corriere

C’è gente in strada ma il mercato comunale al coperto resta semideserto. Un neon sfrigge dal soffitto grigio che assomiglia a quello di un capannone ...Al termine dell'amichevole vinta dalla Lazio per 0-9 contro il Latina, è intervenuto in zona mista, ai microfoni dei cronisti presenti, l'ala biancoceleste Felipe ...