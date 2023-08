La candidatura di Timmermans rafforza la possibilità di vittoria di socialdemocratici e verdi

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le elezioni anticipate olandesi, che si svolgeranno a novembre dopo la caduta dell’esecutivo Rutte a causa di controversie legate alle politiche migratorie, potrebbero concludersi con un risultato sorprendente. Il Partito del Lavoro (PvdA) e ihanno infatti deciso di unire le forze e di presentarsi con un programma comune che, stando a quanto riferito dalla media dei sondaggi pubblicata sul portale Euractiv, è gradito agli elettori. La lista rosso-verde risulta al primo posto nelle intenzioni di voto con il 18,5 dei consensi mentre al secondo e al terzo ci sono, rispettivamente, i conservatori del Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD) dell’ex premier Mark Rutte con il 15.5 per cento dei consensi e i populisti del Movimento dei Contadini (BBB) con il 14.9 per cento dei voti. Seguono i radicali di destra del Partito della Libertà di Geert Wilders, ...

ha annunciato la suaalle elezioni nazionali olandesi e in caso di successo, potrebbe dover lasciare il suo incarico nell'UE già il mese prossimo. L'uscita di scena di ...Se sarà confermata la sua, dovrà lasciare spazio a un nuovo commissario nominato dal ..., in tante occasioni, è stato molto criticato per essere troppo "ideologico" su vari temi ......- ecologico nel quale viviamo - ha scritto sul suo sito il giorno dell'annuncio della- ... In confronto a lei il vicepresidente della Commissione europea, Frans, è un tiepido ...