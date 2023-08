Kepa al Real Madrid | c’è l’annuncio ufficiale Pochettino | “Tutto molto veloce”

IlMadrid ha risolto il problema della lunga assenza per infortunio di Thibaut Courtois annunciando ufficialmente l'ingaggio del portiere spagnoloArrizabalaga, che arriva in prestito per un ...Si tratta di un ritorno in Spagna per, ex Athletic Bilbao eValladolid . 'Madrid e Chelsea hanno concordato il prestito del giocatoreArrizabalaga, legato al club in questa ...Il Chelsea di Mauricio Pochettino ha pareggiato al debutto in Premier League nella nuova stagione contro il Liverpool. Non era in campo con i Blues il portiereche è era dato in orbitaMadrid dopo che i Blancos hanno perso per infortunio Courtois . A parlare della situazione dell'estremo difensore degli inglesi è stato il tecnico della squadra di ...

Real Madrid, Kepa a un passo: cosa manca per l'ufficialità Calciomercato.com

Il Real Madrid ha risolto il problema della lunga assenza per infortunio di Thibaut Courtois annunciando ufficialmente l'ingaggio del portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga, che arriva in prestito per un ...Madrid, 14 ago. - (Adnkronos) - Keba Arrizabalaga sarà il portiere che sostituirà l'infortunato Thibaut Courtois tra i pali del Real Madrid. Lo ha annunciato lo stesso club merengue, aggiungendo che ...