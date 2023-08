Juventus su Berardi | l’affare può finalmente chiudersi?

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il calciomercato continua a raccontare accordi in entrata e in uscita. Tra arrivi e addii, lasi prepara al colpo, per troppo tempo rimandato. Sembra infatti che ormai le due parti stiano cercando il punto di incontro. La Vecchia Signora cerca un attaccante che chiuda il pacchetto offensivo, i neroverdi si trovano quasi costretti a cedere alle lusinghe della compagine piemontese.alla: un affare che cerca il lieto fine Dopo 13 anni con la maglia del Sassuolo, l’avventura disembra essere arrivata alle battute conclusive. Il calciatore classe ’94 sembra infatti ormai lontano dal progetto della compagine emiliana, tanto da non aver nemmeno preso parte alla sfida di Coppa Italia contro il Cosenza, vinta 2-5 soltanto ai supplementari. La, ...

Latenta il colpo last minute dalla Serie A: jolly di Cristiano Giuntoli stile Frattesi Il mercato dellapotrebbe ancora regalare delle sorprese, se pur fino a questo momento sia stato quasi del tutto piatto, se non per l'arrivo di Timothy Weah.... chissà se anche definitivo, tra il Sassuolo e il suo fuoriclasse Domenico. Che ha rinunciato alla trasferta in Calabria perché il mercato lo chiama:e Napoli le società più ...Cantiere aperto in casa, dove oltre al tematengono banco anche i discorsi su Vlahovic e Lukaku, ma non soloA poco più di una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo, laha ancora diversi ...

Juve, Giuntoli prepara il colpo Berardi: 25 milioni per il sì del Sassuolo La Gazzetta dello Sport

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo: Cristiano Giuntoli insiste per Domenico Berardi, Kostic può sbloccare la trattativa ...Mimmo Berardi sembra l’obiettivo principale di mercato per l’attacco della Juventus: la storia di un corteggiamento infinito e la battuta ...