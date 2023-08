Juventus | Gazzetta | il PSG pensa a Chiesa per il dopo-Neymar

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il Paris Saint Germain potrebbe tentare l’affondo per Federicoin queste ultime settimane di calciomercato. A riportarlo è ladello Sport, secondo cui l’attaccante bianconero è finito nel mirino dei francesi per colmare il vuoto lasciato da. Il talento brasiliano è infatti ad un passo dalla cessione all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Secondo il quotidiano la dirigenza parigina si sarebbe già messa in contatto con quella juventina per trattare l’acquisto dell’ex Fiorentina. Lachiede una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. SportFace.

Neymar (LaPresse) - Calciomercato.itSecondo quanto riportato dalladello Sport, il club ... sono i due giocatori che potrebbero garantire allala cessione più remunerativa: nel caso ...... attaccante brasiliano classe 2002 dellatornato in auge con i gol nel test in famiglia, dopo un anno di calvario per un grave infortunio al tendine. Come si legge sulladello Sport ......ogni giorno che passa è sempre più verosimile che alla fine Dusan Vlahovic resti allae ... Come scrive 'Ladello Sport' c'è una nuova pretendente per Lukaku ed è il Tottenham. Gli ...

Chiesa e la voglia di Champions: il Psg ci pensa, per la Juve non ci sono incedibili La Gazzetta dello Sport

La Juventus di Massimiliano Allegri tornerà in campo al JTC della Continassa mercoledì 16 alle ore 10.30 per una nuova amichevole dopo quella di sabato contro l'Atalanta. I bianconeri affronteranno ...Il dualismo portieri in casa Atalanta, Musso-Carnesecchi, potrebbe presto risolversi in modo del tutto inaspettato. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini era stato chiaro in ritiro: entrambi i nu ...