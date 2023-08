Juve | su Lukaku c'è anche il Tottenham | il punto

Commenta per primo Primi contatti tra il Tottenham e il Chelsea per Romelu. Una pista che interessa direttamente anche la Juventus, che con i Blues sta portando avanti i discorsi per uno scambio tra l'attaccante belga e Dusan Vlahovic....(Lapresse) - calciomercato.itMassimiliano Allegri ha ormai da tempo individuato in Romelul'... Attaccoin evoluzione: le ultime su Kean e VlahovicA prescindere dal futuro di 'Big Rom', ...E lasfoglia la margherita, riflette su un futuro che lui vedeva a tinte bianconere. Ma, dopo lo scambio per ora accantonato con Vlahovic e la soddisfazione di Allegri per la propria ...

Inoltre non ha gestito bene la cosa parlando con la Juventus tramite il suo avvocato alle spalle dell'Inter. Non si fa così. Al momento l'Arabia Saudita sembra essere la pista unica per Lukaku, ma gli ...