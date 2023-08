Juve | l’attesa di Lukaku fino alla fine

(Di lunedì 14 agosto 2023) Procede a rilento ma procede la trattativa per Romeluntus, nonostante nelle ultime ore ci siano stati altri intoppi Procede a rilento ma procede la trattativa per Romeluntus, nonostante nelle ultime ore ci siano stati altri intoppi. La cessione di Vlahovic da parte dei bianconeri non è semplice e il futuro del belga è legato proprio al serbo. Lui, però, ha dato la sua parolae intende rispettarla, dovrà attendere ancora per arrivare. Tutto potrebbe succedere da qui al 1 settembre quando di fatto chiuderà il mercato in Italia. Big Rom aspetta e lo farà. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

