Juve-Berardi | l’esterno spinge per i bianconeri | le ultime

(Di lunedì 14 agosto 2023) Domenicoè tornato a essere un nome forte per lantus del mercato estivo,per il salto in una big e ora potrebbe arrivare Domenicoè tornato a essere un nome forte per lantus del mercato estivo,per il salto in una big e ora potrebbe arrivare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ipotrebbero inserire nella trattativa Soulé e Iling Junior per abbassare le pretese dei neroverdi.

Il grande obiettivo di mercato bianconero è esploso nel 2014, con il poker al Milan nella vittoria (4 - 3) memorabile del Sassuolo sui rossoneri. La stagione 2021/22 è stata la sua migliore in serie A:...... che in taglio alto dedica spazio al mercato: ' Osi - Napoli, un sì da 15 milioni '; e: ' Sorpresa, anche'. Anche La Gazzetta dello Sport punta sull'ex allenatore del Napoli come nuovo ...Intanto latorna prepotentemente sue ci pensa sul serio mentre l'Inter accelera in maniera quasi decisiva per Arnautovic. Sempre in ballo la questione Lukaku in bianconero, per cui ora ...

In attesa di capire come finirà la questione legata a Lukaku(la distanza col Chelsea è di 10 milioni di euro), la Juventus potrebbe fare qualche colpo di mercato dopo le tante cessioni di questo ultim ...Ultimi 18 giorni di mercato aperto: il club bianconero è su più tavoli. L’esterno in bilico: occhio a Soulé e Iling per convincere il Sassuolo. Il serbo può partire (idea Premier) ma servono 20 milion ...