Jeep Gladiator - Rubicon FarOut | il diesel esce di scena

(Di lunedì 14 agosto 2023) Con una serie speciale, lacelebra l'uscita di produzione del pick-upcon motore Ecodi 3.0 litri, annunciata anche per l'Europa. Negli Stati Uniti sarà infatti disponibile l'allestimento, ordinabile solo fino a settembre in 1.000 esemplari al prezzo di 69.995 dollari (poco meno di 64.400 euro al cambio attuale). Per il Model Year 2024, negli Usa rimarrà disponibile la sola versione benzina con il V6 3.6 Pentastar con cambio manuale o automatico. Basato sul. La base di partenza dellaè quella dell'allestimentovotato alla guida off-road: troviamo di serie gli assali Dana 44, il rapporto al ponte dedicato ed il riduttore Rock-Trac. Laaggiunge le grafiche sul cofano, le ...

Jeep ha annunciato l'arrivo in Nord America del nuovo Jeep Gladiator Rubicon FarOut, che rende omaggio al motore EcoDiesel.