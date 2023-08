Jason Momoa e Dwayne Johnson a sostegno delle Hawaii

(Di lunedì 14 agosto 2023) Incendi boschivi hanno colpito le, l’Isola di Maui, purtroppo il bilancio attuale è di 96 vittime. Gli attori‘The Rock’ esprimono la loro vicinanza. Cosa è successo Precisamente dall’8 agosto 2023 l’isola di Maui è stata colpita da incendi, in particolare nella città di Lahaina che è stata rasa al suolo, piena di macerie. Le cause dei focolai sono ancora ignote ma l’uragano Dora con i suoi forti venti ha portato l’incendio all’espansione. Attualmente il bilancio della vittime è salito purtroppo a più di 90 e di mille persone non si hanno notizie. Il governatore Josh Green l’ha definito ”il peggior disastro naturale nella storia dello Stato”. Le parole dinato a Honolulu, ...

dopo gli incendi devastanti: "Non andate in vacanza alle Hawaii, la comunità deve poter guarire" L'attore di Aquaman , originario delle Hawaii, esorta i fan a evitare l'isola di Maui, ...Gli incendi alle Hawaii colpiscono la sensibilità degli attori di Hollywood originari dell'area del Pacifico. Un hawaiano doc comee un samoano come Dwayne Johnson si sono espressi attraverso i loro canali social per esprimere vicinanza agli abitanti di Maui, promuovendo raccolte fondi in sostegno delle popolazioni ...E se molte celebrità hanno condiviso sui social le loro preghiere (da, che alle Hawaii è nato, a Olivia Wilde), c'è anche chi, come Oprah Winfrey, è volata nell'arcipelago tropicale per ...

Incendi alle Hawaii, i messaggi di vicinanza di Jason Momoa e The Rock Sky Tg24

