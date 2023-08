Jannik Sinner | una vittoria per svoltare mentalmente Il 1000 era un peso | il gioco cresce

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 agosto 2023) Si è tolto un beldallo stomaco. Tanta tensione c’era ieri nella Finale del Mastersdi Toronto tra l’altoatesino e l’australiano Alex de Minaur. Il nostro portacolori era un po’ contratto nel primo set e soprattutto al servizio non è riuscito a trovare quella continuità che invece ha avuto in risposta. Ciò gli ha permesso di prevalere nella sfida in Canada. Giocando in maniera più sciolta nel secondo parziale, la differente caratura tra i due tennisti si è notata e perlapotrebbe essere una svolta nella propria carriera. Un successo così prestigioso, chiaramente, può dare ancora tanta fiducia, in un periodo poi non di massimo splendore dal punto di vista tecnico., infatti, veniva da settimane di stop per un richiamo di ...