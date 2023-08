Jannik Sinner | il primo ‘1000’ e il best ranking | “Sono felice | è un bel momento per la mia carriera”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Raggiante, sollevato per la prima vittoria di un titolo Masters 1000 inin conferenza stampa si gode il successo in due set (6-4 6-1) contro Alex De Minaur in finale a Toronto. “Mi sento benissimo, è stato un grande risultato che posso condividere con tutta la squadra, per il duro lavoro che abbiamo fatto, e con tutte le persone che mistate vicine, anche se nontutte fisicamente qui. Riparto davvero, è davvero un beldella mia”, ammette l’azzurro, che in vista del suo compleanno si regala anche ilcol sesto posto nella classifica Atp. Il titologli era sfuggito a Miami 2021 (battuto da Hurkacz) e ancora a Miami 2023 ...

