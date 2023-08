Jannik Sinner e i suoi detrattori | vincere non è mai la normalità

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 agosto 2023) Un italiano vince un torneo Masters 1000. Sino a qualche anno fa chiunque avrebbe firmato affinché ciò accadesse. Ma negli ultimi anni l’asticella si è alzata in maniera inverosimile tanto da rendere il trionfo dia Toronto qualcosa di normale e dovuto. Ma nello sport, men che meno nel tennis,è la cosa più difficile che esista. Seconda solo a riconfermarsi settimana dopo settimana. Anno dopo anno. E non a caso chi lo fa con regolarità è un fuoriclasse, un campione, una leggenda. E nell’ultimo ventennio, per fortuna del gioco e delle migliaia di appassionati, di icone del tennis ne abbiamo ammirate. “Ha vinto perché non ha dovuto incontrare i migliori”, “Non c’era nessuno”, “La semifinale di Wimbledon è arrivata perché ha avuto un tabellone facile”. Prendete una di queste tre frasi, nell’ordine che volete ...