J-Ax | “Perché Fedez litiga con così tanti amici? Voglio spezzare una lancia in suo favore È molto estremo | estremamente cattivo | estremamente buono”

(Di lunedì 14 agosto 2023) Nelle scorse settimane è salito alla ribalta per la sua lite social con Paolo Meneguzzi, in cui si è trovato a difendersi dall'”accusa” mossa dal collega secondo cui “Disco paradise“, il tormentone estivo che lo vede protagonista insieme aed Annalisa, è una marchetta che contribuisce a rendere deprimente l’estate pop 2023. Adesso, dalle pagine del Corriere della Sera, J-Ax torna sui temi del battibecco, contestualizzando le logiche che dominano il panorama musicale italiano e parlando anche della sua ritrovatazia con. “All’inizio mi ha fattoridere rispondere alla provocazione (di Meneguzzi, ndr) – spiega Alessandro Aleotti, vero nome di J-Ax -, ma è un argomento caldo: negli ultimi anni c’è risentimento verso la musica che va e penso che anche altri siano stanchi di sentirsi dare del fallito ...

