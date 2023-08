Italiane in vetta - Alfa Romeo Tonale

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tanti tedeschi comprano auto tedesche. In Francia, a farla da padrone sono le auto dei brand transalpini. L'Italia non fa eccezione: da noi, le classifiche di vendita sono dominate da vetture di marchi tricolori. Per il nostro speciale Estate Italiana, abbiamo deciso di analizzare i cinque modelli di brand italiani più venduti sul nostro mercato nel corso del 2023 (gli ultimi dati disponibili sono quelli di luglio). Volete i nomi delle Case che li producono? Fiat, Lancia e. Quanto alle auto vere e proprie, partiamo da una new entry, una Suv che occupa il 21esimo posto assoluto: è l', entrata nei garage di 12.133 italiani. Diesel o ibrida, anche plug-in. Lanciata sul mercato all'inizio dello scorso anno, lariprende le linee dell'omonima concept ...

...ai turisti che optino per una camera in un albergo a una stella nelle principali città... inFirenze che, anche in questo caso, chiede più del doppio rispetto alla media delle altre ......ai turisti che optino per una camera in un albergo a una stella nelle principali città... non cambiano i nomi delle città più 'esose' dal punto di vista del tributo legato al turismo: in......ai turisti che optano per una camera in un albergo a una stella nelle principali città... non cambiano i nomi delle città più esose dal punto di vista del tributo legato al turismo: in...

Vetta d’Italia, un trekking sulla montagna più a nord del Paese Trekking.it

In Italia e nel mondo continua il dominio al box office della bambola in carne e ossa, seguita da ‘Shark 2’. Aspettando l’arrivo nelle sale italiane di ...MIGLIORI VINI DEL MONDO: ASSEGNATI I PRESTIGIOSI “RESTAURANT AWARD” DI WINE SPECTATOR CHE CONFERMA I “TRE CALICI” PER SEI GRANDI RISTORANTI ITALIANI. BELLISSIMA NOVITÀ NOSTRANA PER IL BEST OF AWARD OF ...